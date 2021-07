Olivia Forte Come la Verità prende il posto di Gloria su Canale5? Fino a qualche giorno fa ad andare in onda erano i promo della serie con la protagonista di Candice Renoir ma, a quando pare, è cambiato qualcosa visto che in queste ore la rete ha annunciato l’arrivo del sequel de La Mia Vendetta proprio al mercoledì a partire dal 3 agosto.

La nuova serie forense di TF1 in Italia andrà in scena con il titolo Olivia Forte Come la Verità arriva sugli schermi questa settimana. I primi due episodi andranno in onda da questo giovedì 17 ottobre alle 21:05 e nel ruolo della protagonista ci sarà ancora l’attrice Laëtitia Milot, felice di indossare di nuovo l’abito da avvocato.

La serie dovrebbe andare in onda con tre episodi a serata al mercoledì in questa prima parte del mese di agosto portando sullo schermo un primo caso importante che riguarderà uno stalker. Il caso orizzontale lascerà spazio a quelli verticali e ogni sera ne andranno in scena proprio tre quanti sono gli episodi previsti.

Ecco il trailer originale della serie:

In molti si chiedono ancora se Olivia avrà modo di trovare l’amore ma la stessa Laëtitia Milot ha confermato che sarà complicato farlo dopo quello che è successo con Alexander nella ‘prima stagione’. Non ricordare La Mia Vendetta? Tranquilli. La seconda stagione della serie ha ripreso il personaggio e la sua verve ma ha voluto staccarsi un po’ da quello che è stato per permettere anche a chi non conosce Olivia di potersi immergere in esso senza preoccupazioni, piacerà anche al pubblico italiano?

Lo scopriremo dal 3 agosto quando andrà in onda nel prime time di Canale5.