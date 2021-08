Quando sarà il momento di Android 12 sui Samsung Galaxy accompagnato dall’interfaccia One UI 4.0? Normale che ci si ponga questa domanda dopo il lancio di 3 beta della nuova versione dell’aggiornamento software Google dalla scorsa primavera. Una volta elencati i dispositivi che (quasi) senza ombra di dubbio dovrebbero ottenere il prossimo update, è pure il momento di comunicare quali dovrebbero essere i relativi tempi per i rilasci.

Come è naturale che sia, saranno i Samsung Galaxy S21 a ricevere per primi sia Android 12 che la One UI 4.0. Negli anni precedenti, i major update sono giunti tra i mesi di novembre e di dicembre. Considerando che il produttore sta già lavorando sul rilascio della fase di test sperimentale in questo momento, non dovrebbero per nulla esserci ritardi nella pianificazione. Anzi, la buona notizia è che rispetto alla consueta tabella di marcia ci potrebbe essere anche un discreto anticipo, magari già all’inizio del mese di novembre.

Android 12 su Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe seguire a ruota, subito dopo la serie S21 e probabilmente solo a distanza di poche ore o al massimo qualche giorno. Questo anche perché, non essendo previsto alcun lancio di Galaxy Note 21, gli sviluppatori avranno anche meno hardware sul quale lavorare. Restando nel segmento top di gamma, sempre prima di Natale, dovrebbe essere il turno anche dei pieghevoli Z Fold e Z Flip.

Cosa ne sarà poi di tutti gli altri dispositivi del brand? Visto il buon ritmo di lavoro dimostrato al rilascio di Android 11 l’anno scorso, c’è pure la speranza che Android 12 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 arrivi entro la fine di dicembre o al massimo i primi di gennaio. Slitterebbero solo alla prima parte del 2022 i dispositivi di fascia media come quelli molto venduti della serie A. Seguirebbero nello stesso semestre o ancora più in là nel corso del prossimo anno i telefoni ancora più economici.