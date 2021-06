Si parla di Android 12 con One UI 4.0 per la serie dei Samsung Galaxy S21: stando a quanto riportato da ‘phonearena.com‘, il colosso di Seul avrebbe dato il via allo sviluppo delle build basate sull’ultima versione dell’OS mobile di Google per i propri top di gamma. Il produttore asiatico ha anticipato un po’ i tempi quest’anno, visto che in passato i lavori iniziavano solo a stagione estiva inoltrata. La prima beta destinata agli sviluppatori arriverà forse ad agosto (l’anno scorso era arrivata a settembre).

L’OEM sta facendo vedere cose veramente importanti per quanto riguarda il supporto software, sia relativamente alle major-release, passate a 3 per i top di gamma, che per gli aggiornamenti di sicurezza, sempre precisi e puntuali. Vi ricordiamo anche che i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra saranno i primi smartphone del colosso di Seul ad essere equipaggiati con Android 12 e One UI 4.0, di cui potremmo fare conoscenza già nelle prossime settimana (arriverà di certo qualche screenshot a mostrarci le principali novità dell’interfaccia utente). Se eravate ancora indecisi circa l’acquisto di uno dei Samsung Galaxy S21, probabilmente la notizia che vi abbiamo appena dato dovrebbe fare da sprono ulteriore per la propensione verso questo splendido esemplari, che si tratti del modello base o dei Plus e Ultra.

L’inizio dei lavori circa lo sviluppo di Android 12 con One UI 4.0 è motivo di vanto per i portabandiera asiatici, peraltro con un certo anticipo rispetto alla tabella di marcia degli anni scorsi (un mese sembra poco, ma in realtà è un lasso di tempo piuttosto importante quando si parla di sviluppo software, specie di una major-release). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.