Non ci sono più segreti sui tempi di rilascio per l’aggiornamento One UI 4.0 abbinato ad Android 12 sui Samsung Galaxy. Dopo aver condiviso una prima road map relativa al territorio asiatico, il produttore ha ufficializzato la sua strategia software attraverso la community Samsung Members USA. Possiamo decisamente ipotizzare che quanto riportato per gli Stati Uniti sia del tutto o comunque molto in linea con quanto vedremo anche dalle nostre parti.

I primi aggiornamenti per i top di gamma

Come oramai è noto ai più, l’aggiornamento One UI 4.0 e Android 12 sui Samsung Galaxy S21 è partito da lunedì scorso 15 novembre. La distribuzione globale sta procedendo gradualmente e non mancherà di raggiungere tutti i modelli della serie top di gamma.

Secondo la road map condivisa dal produttore, a seguire nel mese di dicembre, saranno i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 a ricevere l’update tanto importante. Solo a gennaio, sempre secondo quanto condiviso, toccherebbe invece ai Samsung Galaxy S20 Plus, S20 Ultra e S20 FE e ancora a tutta la serie Galaxy Note 20 e ai foldable Galaxy Z Flip/5G e Galaxy Z Fold/2.

A seguire tutti gli altri

Risulta alquanto strano sapere che, secondo i piani comunicati, il Samsung Galaxy S20 riceverà l’aggiornamento corposo solo a febbraio (dunque un mese dopo dei fratelli maggiori). Nello stesso periodo, il passaggio software spetterà anche ai Galaxy S10, i Galaxy A52 5G, i tablet Galaxy Tab S7/Plus/Plus 5G. A seguire, in marzo, l’update proseguirà solo per il Galaxy Tab S7 FE, mentre ad aprile per per Galaxy A51/5G Galaxy A71 5G, Galaxy Tab S7 FE 5G e Galaxy Tab S6 Lite.

In primavera inoltrata, dunque a maggio, l‘aggiornamento One UI 4.0 abbinato ad Android 12 sui Samsung Galaxy arriverà per i Galaxy A32 5G, i Galaxy A42 5G, i Galaxy Tab S6, i Galaxy Tab A7 (2020) e i Galaxy Tab Active3. Ancora, a giugno, sarà la volta di Galaxy XCover Pro e Galaxy Tab A7 Lite e a luglio del Galaxy A21 e Galaxy A12. Per riportare l’ultimo riferimento fin qui condiviso, nel mese di agosto infine, toccherà ai Galaxy A02s, Galaxy A01 e Galaxy A11.