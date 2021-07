Quali smartphone Samsung Galaxy avranno a disposizione l’aggiornamento Android 12 insieme con la rinnovata interfaccia One UI 4.0? Per quanto il produttore non abbia ancora ufficializzato l’elenco esatto di dispositivi pronti al nuovo lancio software, una fonte autorevole come SamMobile ha chiarito quali modelli dovrebbero ottenere l’update con quasi assoluta certezza.

La lista di telefoni pronti al prossimo rilascio non è altro che il frutto della politica software già nota e comunicata dal produttore. Ormai per i Samsung Galaxy rilasciati dal 2019 con Android 9 e poi le versioni successive sono stati garantiti tre anni completi di major update e anche 4 poi di firmware di sicurezza. Sulla base della strategia dichiarata, ecco di seguito elencati quali saranno i telefoni a ricevere anche il prossimo rilascio.

Tra i Samsung Galaxy beneficiari dell’aggiornamento Android 12 insieme alla prossima interfaccia One UI 4.0 ci saranno tutti quelli della serie S21 e S10. Non mancheranno all’appello neanche tutte le varianti dei Galaxy S10 (compreso anche il più piccolo dei dispositivi S10 Lite). Passando alla serie Note, la distribuzione del prezioso pacchetto avverrà per i Note 20 e i Note 10 e anche in questo caso il meno costoso Note 10 Lite non mancherà all’appello.

Saranno supportati ancora da Android 12 anche i pieghevoli Galaxy Fold e i Galaxy Z Flip. La lunga lista di telefoni fortunati continua con i Galaxy A71, A51, A52, A72, A90, A01, A11, A41, A21, A31, A42, A02, A32. Considerando ancora la serie M, l’occasione sarà concessa agli M42, M12, M62, M02, M21, M22, M31 e M51. Considerando infine la serie F, il prossimo aggiornamento arriverà su F41, F62, F02, F12 e F22.

L’elenco fin qui riportato, per quanto ufficioso, è da considerarsi valido con quanto sappiamo in questo mese di luglio 2021. La lista potrebbe ulteriormente arricchirsi di altri dispositivo per scelta del produttore nei prossimi mesi.