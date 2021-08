Il finale di Grand Hotel 2 è in programma domenica prossima, 8 agosto, su Canale5. A quel punto non solo andrà in onda l’ultimo episodio di questa stagione ma prenderà il via la terza in cui ritroveremo Megan Montaner, storica protagonista de Il Segreto (e non solo) nei panni di Pepa. La storia e i misteri che albergano nelle quattro mura dell’hotel stanno per cambiare, ma come finirà questa seconda stagione?

Nel finale di Grand Hotel 2 il matrimonio di Alicia e Diego svelerà alcuni segreti proprio mentre la prima e Julio si avvicinano mentre cercano una stanza nascosta nell’hotel, cosa verrà a galla nell’ultimo episodio dell’8 agosto e cosa ne sarà dei protagonisti di questa stagione?

La risposta a questa domanda arriverà solo la prossima settimana ma, intanto, l’appuntamento con Grand Hotel 2 è fissato per oggi, 1 agosto, con due episodi dal titolo L’anniversario e Il battesimo in cui al Grand Hotel si celebra l’anniversario della morte di Don Carlos. Julio trova Javier riverso a terra dopo che Don Eusebio gli ha sparato ma per fortuna, con l’intervento del dottore, riesce a cavarsela. Gonzalo, nipote di Donna Teresa, cerca di fare chiarezza sulla morte del padre mentre Ayala ed Hernando alloggiano in hotel, per continuare le indagini sul marito di Donna Teresa.

Ecco il promo della puntata in onda questa sera:

Nel secondo episodio in onda oggi, il penultimo della stagione, Belén cerca il suo bambino scomparso nel villaggio. Nel frattempo Alfredo e Sofía battezzano il loro figlio, ignari che il piccolo Alejandro ha un gemello che è in grave pericolo. Come finirà per il bambino e la “famiglia allargata” al centro delle diatribe della serie spagnola?

Grand Hotel 2 si concluderà con un singolo episodio domenica 8 agosto quando lascerà spazio al primo della terza stagione composta da ben 22 episodi. Questo significa che la serie potrebbe andare avanti per settimane o essere interrotta e rimandata a data da destinarsi.