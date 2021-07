Grand Hotel 2 si avvicina a grandi passi e mentre i fan si chiedono ancora cosa succederà nell’ultima puntata, c’è già chi guarda oltre e pensa alla programmazione di Canale5 che, per il momento, conferma la messa in onda della terza stagione a partire dal 15 agosto. I cambiamenti sono sempre dietro l’angolo ma alla luce degli ascolti non ci rimane che incrociare le dita e sperare bene.

Prima di pensare al finale e alla terza stagione di Grand Hotel, non ci rimane che fissare la nostra attenzione alle prossime puntate e, in particolare, a quella in onda domenica 1 agosto. La serie sta attualmente andando in replica la domenica pomeriggio, anche oggi ha fatto lo stesso, e poi nel prime time e sarà a quel punto che scopriremo che forse Javier è finito nel mirino dell’assassino mentre Alicia inizia a dubitare di Gonzalo, cosa scoprirà?

Negli episodi dal titolo “L’anniversario” e “Il Battesimo”, gli occhi di tutti saranno su Alfredo che riuscirà a farsi nominare direttore dell’hotel realizzando il suo sogno. Le belle notizie però non arrivano mai da sole e per lui ecco arrivare la stampa che si scaglia contro il neo direttore diffondendo notizie sui problemi economici della sua famiglia ormai in rovina.

Intanto, va in scena l’anniversario della morte di Don Carlos e la famiglia Alarcon è pronta per la solenne celebrazione proprio mentre Alicia inizierà a sospettare di Gonzalo. Javier si ritroverà in pericolo di vita nel momento in cui Eusebio gli sparerà. Diego continua a indagare per cercare di scoprire chi è l’amante di sua moglie.

Grand Hotel 2 torna in onda anche oggi, 25 luglio, con Ritorno al passato e Cecilia in cui Julio aiuta Alicia a scoprire la verità sulla morte del padre. Risalgono così ad un uomo privo di una mano, che si scopre essere il patrigno di Andres. Javier irretisce una donna sposata, ma sembra esserne anche lui molto affascinato. Alfredo diventa direttore del Grand Hotel, per volere di donna Teresa, che pensa, sbagliando, di risolvere i problemi debitori dell’hotel, cos’altro succederà questa sera?