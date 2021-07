Il Samsung Galaxy S20 FE, che aveva già ricevuto la patch di sicurezza di luglio 2021, sta ricevendo un altro aggiornamento con la patch dello scorso mese, come ogni tanto capita ai dispositivi Samsung Galaxy. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il firmware passa alla versione G780FXXU4CUG5, con riferimento alla variante LTE alimentata dal processore Exynos. Anche i Samsung Galaxy S20 FE 5G e LTE alimentati dal processore Snapdragon riceveranno l’upgrade nel prossimo futuro (forse tra qualche giorno, non dovrebbe passare comunque troppo tempo).

In ogni caso, il registro delle modifiche fa menzione solo ad un maggior livello di sicurezza, mentre le versioni firmware suggeriscono ci siano altre novità, anche se non è ancora chiaro di cosa effettivamente si tratti. Tuttavia, deve esserci qualcosa di importante in ballo, altrimenti il colosso di Seul non si preoccuperebbe di rilasciare due upgrade per il Samsung Galaxy S20 FE in così poco tempo, soprattutto adesso che una patch di sicurezza più recente, aggiornata al 1 agosto, ha già iniziato ad essere rilasciata a bordo di alcuni dispositivi Galaxy. Se possedete un Samsung Galaxy S20 FE probabilmente dovreste aggiornare il vostro software alla versioni più recente il prima possibile (il colosso di Seul è solito rilasciare due upgrade nello stesso mese solo per intervenire tempestivamente su bug rilevanti). Potete verificare la disponibilità dell’ultimo pacchetto attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta notificato, prima di effettuare l’upgrade assicuratevi che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50%, e di procurarvi un backup recente dei vostri dati (l’installazione non li cancellerà, ma è sempre meglio premunirsi con una copia per qualsiasi evenienza). In caso di domande, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.