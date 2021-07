Il produttore sudcoreano ha iniziato la distribuzione dell’ultimo aggiornamento di sicurezza sul Samsung Galaxy S20 FE, dopo averlo rilasciato per il trio di punta dei Galaxy S20 la scorsa settimana. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade include le patch di sicurezza di luglio 2021, con una dozzina di correzioni in grado di riempire diverse vulnerabilità, tra cui un paio che ha interessato la funzionalità Bluetooth di Android. L’upgrade è disponibile per le varianti LTE con versione firmware G780FXXU4CUG1.

Al momento, ancora manca il registro delle modifiche, ma qualcosa ci dice che l’aggiornamento in questione apporti più di semplici correzioni di sicurezza al Samsung Galaxy S20 FE (come successo già per i Galaxy S20). La Russia è l’unico Paese ad aver ricevuto la patch di sicurezza di luglio 2021 per il dispositivo, ma state sicuri che seguiranno tanti altri mercati nel giro di poco tempo. Potete già provare a verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo, sul vostro Samsung Galaxy S20 FE, il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Attenti alla percentuale residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50% prima di procedere all’upgrade.

Fareste bene anche ad effettuare un backup recente dei vostri dati, in quanto, pur non essendo stato concepito l’aggiornamento per cancellare i dati presenti, qualcosa potrebbe comunque andare storto e voi aver bisogno di ricorrere ad un ripristino forzato, che a quel punto eliminerà ogni cosa salvata in memoria, in maniera irreversibile. Non ci vorrà troppo tempo prima di vedere arrivare l’upgrade con la patch di sicurezza di luglio 2021 anche a bordo dei Samsung Galaxy S20 FE italiani (non fatevi trovare impreparati, mi raccomando). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.