Un paio di giorni fa, il colosso di Seul ha rilasciato la patch di sicurezza di marzo 2024 per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20. Tuttavia, l’azienda asiatica non lo aveva reso disponibile per il lontano cugino di quei dispositivi, il Samsung Galaxy S20 FE. Fortunatamente, oggi le cose stanno cambiando. Il produttore sudcoreano ha iniziato ad implementare l’ultimo aggiornamento di sicurezza per la variante internazionale del Galaxy S20 FE 5G, che porta il numero di modello SM-G781B.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo firmware viene fornito con il numero di build G781BXXS9HXB4. La patch di sicurezza di marzo 2024 che porta con sé risolve una serie di problemi di sicurezza. Al momento, l’azienda asiatica sta lanciando il nuovo aggiornamento software in Brasile e nei prossimi giorni dovrebbe rendere gradualmente disponibile il firmware anche in altre Regioni. Per verificare manualmente l’aggiornamento, andate su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il telefono controllerà, quindi, la disponibilità dell’aggiornamento e vi avviserà se ne è disponibile uno. Se il dispositivo non mostra alcun aggiornamento, significa che il colosso di Seul non lo ha reso disponibile nella vostra Regione e dovrete attendere un paio di giorni per ottenerlo.

Il produttore sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy S20 FE 5G con Android 10 (One UI 2.0). Come promesso, l’azienda asiatica ha offerto tre nuove versioni del sistema operativo per il dispositivo, che attualmente funziona con Android 13 (One UI 5.1). Ciò significa che il telefono non è idoneo per l’aggiornamento ad Android 14 (One UI 6.0). Tuttavia, il device continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza per un altro anno. Attualmente rientra nel programma mensile di aggiornamento della sicurezza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com