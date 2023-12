Il Samsung Galaxy S20 FE ha iniziato a ricevere l’ultimo aggiornamento software dell’anno. Il dispositivo sta adesso accogliendo l’upgrade di sicurezza di dicembre 2023, che è ora disponibile in alcuni Paesi dell’Asia e dell’Australia. Il Samsung Galaxy S20 FE 5G ha già ricevuto questo aggiornamento di sicurezza in alcuni mercati. L’ultima release software per la versione LTE del Samsung Galaxy S20 FE viene fornito con la versione firmware G780GXXS8EWK8. Il nuovo aggiornamento è attualmente disponibile in Australia, Malesia, Tailandia, Filippine e Vietnam. L’upgrade include la patch di sicurezza di dicembre 2023 che corregge circa 75 vulnerabilità di sicurezza scoperte nella versione precedente del software. Come riportato da “SamMobile“, il telefono non riceve miglioramenti delle prestazioni o nuove funzionalità con questo aggiornamento.

Se vivete in uno dei Paesi sopra menzionati e possedete un Samsung Galaxy S20 FE (LTE), ora potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento e installarlo. Per farlo, andate su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non dimenticate di poter procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare contestualmente un backup dei proprio dati da ripristinare laddove la situazione lo rendesse indispensabile data, magari, l’esigenza di un hard-reset che non avevate preso in considerazione di dover fare (può accadere, non sia possibile in determinati casi).

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S20 FE nel 2020 con Android 10 integrato. Il conveniente telefono di fascia alta ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020, Android 12 alla fine del 2021 e Android 13 alla fine del 2022. Non riceverà l’aggiornamento ad Android 14 che è in fase di distribuzione su alcuni dei telefoni Samsung più recenti.

