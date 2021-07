Un’ottima notizia per la situazione delle consegne di PS5 Mediaworld vendute in questa seconda parte di luglio gunge nel penultimo giorno del mese. Le spedizioni sarebbero partite, come testimoniato da un numero sufficiente di clienti che sono riusciti ad accaparrarsi la console.

Le consegne di PS5 Mediaworld, in effetti, erano attese dallo scorso 19 luglio, ossia da quando la catena di elettronica aveva messo in vendita proprio la console in tre tranche successive e distanziate di 24 ore, per le versioni fisiche, digital e con titolo in bundle della console. Al momento della transazione fotunata (considerando la gran mole di richieste), non tutti avevano compreso esattamente quando il prodotto sarebbe stato spedito. In un precedente approfondimento di OM Optimagazine, già era stato segnalato come i pacchi sarebbero partiti non più tardi di oggi 31 luglio. In effetti, con leggero anticipo e appunto oggi 30 luglio raccogliamo una serie di conferme in questa direzione, viste le notifiche ricevute nell’app della catena di elettronica ma non ancora con la mail del corriere.

Considerato il via delle consegne di PS5 Mediaworld partito in giornata, verosimilmente le console giungeranno a destinazione a partire da lunedì 2 agosto. Con il weekend appena iniziato è difficile, ma non impossibile, che si riesca a ricevere il pacco prima, almeno nella maggior parte delle aree geografiche del nostro pese.

Appurata la partenza delle consegne di PS5 Mediaworld, non ci sono tuttavia novità sulla futura disponibilità della console presso la catena di elettronica. La speranza di tanti gamers e che, a partire dalla prossima settimana, vengano forniti nuovi appuntamenti per le vendite di una delle versioni della console, magari pure di nuovo in bundle con qualche titolo. Le scorte a disposizione restano poche tanto da non permettere di soddisfare ancora tutta la domanda del prodotto di casa Sony, nonostante tutto campione di vendite nel mondo.