Quando partiranno le consegne delle PS5 Mediaworld vendute nei 3 slot distinti della scorsa settimana? La catena di elettronica nei giorni 19, 20 e 21 luglio si è fatta promotrice di una serie di 3 flash sale della nota console di casa Sony. Eppure una buona fetta di clienti non ha ricevuto ancora il prodotto conquistato faticosamente, visto il numero esiguo di unità disponibili. Nessuna preoccupazione tuttavia, è tutto nella norma e la mancata spedizione dovrebbe non tardare ancora per molto.

Per quanto il rivenditore non abbia chiarito negli ultimi giorni quando proprio le PS5 Mediaworld vendute nel precedente settimana di luglio saranno consegnate, è pur vero che molti acquirenti hanno visualizzato la data di spedizione nel giorno dell’acquisto. Magari, vista l’operazione fulminea dell’acquisto della console per cercare di accaparrarsene una unità, non tutti avranno visualizzato appunto che durante la transazione la schermata suggeriva la data del 31 luglio per il via alle consegne.

Proprio l’ultimo giorno del mese corrente sarebbe dunque quello pianificato per le spedizioni delle PS5 Mediaworld, nelle varianti standard, digital e anche in bundle con un titolo di gioco. Certo, l’arrivo a casa del prodotto non sarà simultanea per tutti gli acquirenti in ogni parte d’Italia ma è presumibile che nei primi giorni di agosto tutti i pacchi giungano a destinazione.

Messo da parte il discorso spedizioni, quando saranno messe in vendita nuove scorte di PS5 Mediaworld? La loro prossima disponibilità non è stata ancora comunicata ma, giunti quasi a metà settimana e a fine mese, probabilmente bisognerà attendere il mese di agosto per una nuova occasione di ottenere la console. Purtroppo si andrà avanti ancora per molto tempo con le flash sale delle scorte, vista la loro scarsa disponibilità in tutto il mondo per carenza di componenti specifiche e dunque per conquistare le propria unità bisognerà sempre avere una buona dose di fortuna.