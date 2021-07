Se l’approccio elegante e tutto sommato ossequioso di The Crown ai fatti della Royal Family inglese non vi convince, The Prince potrebbe invece fare al caso vostro: è la nuova serie animata di HBO Max in 12 episodi, uscita il 29 luglio, dedicata ai Reali inglesi visti con gli occhi del principino George, figlio di William e Kate nonché erede al trono d’Inghilterra.

The Prince si presenta fin dal trailer come uno scanzonato ritratto di corte che evidenzia i difetti, le debolezze, i vizi dei membri della famiglia dal sangue blu più celebre al mondo: i Windsor sono osservati, raccontati e derisi da un fittizio Principe George che si muove sprezzante tra i corridoi di Buckingham Palace, mentre suo padre William si fa servire come un re, nonno Carlo piagnucola in attesa del trono e la bisnonna Elisabetta II continua a tenersi stretta lo scettro di Regina.

Tra sale da thè e camere da letto in cui le coppie reali sembrano sul punto di esplodere, The Prince propone una satira sullo stile di vita dei Windsor e ironizza sulle loro dinamiche interne, con una visione aggiornata agli ultimi eventi: Harry e Meghan, per esempio, sono ritratti alle prese con la loro nuova vita in California per smarcarsi dalle responsabilità di palazzo, desiderosi di libertà ma fino ad un certo punto, visto che il Principe non sembra ancora pronto a rinunciare agli agi della vita nobiliare.

The Prince è creata, scritta e prodotta da Gary Janetti, che presta anche la sua voce all’interpretazione del più giovane erede al trono, un sarcastico e saccente principino George che nel trailer si lamenta di lavorare “più duramente di chiunque altro da queste parti“, al punto da preoccuparsi del suo aspetto fisico in quanto immagine della monarchia.

Il cast di voci di The Prince comprende grandi nomi come Orlando Bloom, nei panni del principe Harry, Alan Cumming nei panni del maggiordomo di George Owen, Frances de la Tour nei panni della regina Elisabetta, Lucy Punch come voce di Kate Middleton, Condola Rashad per quella di Meghan Markle, Iwan Rheon nei panni del principe William, Dan Stevens come il principe Carlo e Sophie Turner nei panni della principessina Charlotte.

The Prince non ha ancora una distribuzione italiana ma chissà che non arrivi su una piattaforma streaming o un’emittente anche nel nostro Paese.