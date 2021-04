Sarà una docuserie sugli Invictus Games a segnare il debutto di Harry e Meghan su Netflix, il loro primo format prodotto nell’ambito di un contratto di esclusiva milionario. Un progetto che sta molto a cuore al principe inglese, fondatore della competizione sportiva globale tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o dopo averlo prestato.

La docuserie di Harry e Meghan su Netflix si intitolerà Heart of Invictus e porterà il marchio di due premi Oscar, il regista Orlando von Einsiedel e la produttrice Joanna Natasegara, vincitori della statuetta nel 2016 col corto The White Helmets.

La serie di Harry e Meghan su Netflix seguirà un gruppo di concorrenti internazionali in competizione per gli Invictus Games The Hague 2020, competizione slittata al 2022 a causa della pandemia: sarà un documentario sui loro allenamenti, ma racconterà soprattutto le loro avvincenti storie di vita, oltre a seguire gli organizzatori dei Giochi mentre collaborano con le squadre delle rispettive nazioni per supportare i loro atleti.

Primo di una serie di format inediti di Harry e Meghan su Netflix, prodotto dalla loro società Archewell Productions, questo progetto è forse il più personale che i Duchi di Sussex realizzeranno per lo streamer, visto che Harry è patrono della Invictus Games Foundation e le ha dedicato quasi dieci anni della sua vita. L’ex membro della famiglia reale inglese, che curerà la produzione esecutiva insieme alla Fondazione e apparirà anche nella docuserie, ha annunciato così l’arrivo di Heart of Invictus.

Sin dai primissimi Invictus Games nel 2014, sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale a un mosaico di resilienza, determinazione e determinazione. Questa serie offrirà alle comunità di tutto il mondo una finestra sulle storie commoventi ed edificanti di questi concorrenti nel loro cammino verso i Paesi Bassi il prossimo anno. Essendo la prima serie di Archewell Productions con Netflix, in collaborazione con Invictus Games Foundation, non potrei essere più eccitato per il viaggio che ci aspetta o più orgoglioso della comunità Invictus per la continua ispirazione di guarigione globale, potenziale umano e servizio perenne.

Il documentario Harry e Meghan su Netflix aprirà la strada ad altri progetti simili tra lungometraggi, serie sceneggiate e non, programmi per bambini in cantiere presso la loro Archewell Productions, che ha siglato un accordo di esclusiva con lo streamer (e uno con Spotify) per contenuti che possano “abbracciare la nostra umanità condivisa e il dovere verso la verità attraverso una lente compassionevole“, come sostiene la mission della società.