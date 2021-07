Novità interessanti direttamente dal mondo Apple, perché a distanza di poche settimane dal nostro ultimo bollettino sul tema, dobbiamo analizzare in modo più dettagliato quanto raccolto finora con la terza beta di iOS 15. Si tratta di un segnale chiaro che ci arriva dagli sviluppatori, in relazione ad un sviluppo che non si arresta mai in vista della distribuzione del pacchetto software definitivo a settembre. Proviamo a fare chiarezza sui plus trapelati fino a questo momento, dopo la mossa di mercoledì da parte della mela morsicata.

Indicazioni dalla terza beta di iOS 15 per iPhone in vista dell’aggiornamento stabile

Come stanno le cose in queste ore? Difficile dire cosa cambi con la beta in questione. Sappiamo però che iOS 15 abbia tra i suoi obiettivi quello di aggiungere funzionalità per FaceTime, senza dimenticare gli strumenti per ridurre le distrazioni. A questo, poi, possiamo aggiungere anche le notifiche aggiornate e miglioramenti generici che verranno assicurati al pubblico dal punto di vista della privacy. Insomma, ci sono tutti i presupposti per scaricare un aggiornamento interessante nei prossimi mesi.

‌FaceTime‌ e la sua rivisitazione hanno il compito di supportare SharePlay per guardare la TV, ascoltare musica o condividere lo schermo con gli amici. Occhio anche all’arrivo di una funzione chiamata “Condivisa con te”, che ha lo scopo di tenere traccia delle canzoni, dei collegamenti ai siti Web, delle immagini e altro che gli amici inviano. Insomma, un intervento sostanziale che dovrebbe cambiare in modo drastico questo particolare ambiente di utilizzo del proprio device.

Resta da capire quale sia l’impatto dell’aggiornamento iOS 15 sulla durata della batteria. Anche attraverso queste beta che rappresentano step intermedi in vista del rilascio definitivo da parte di Apple. Avete già provato l’upgrade di queste ore? Fateci sapere con un commento a fine articolo nel caso.