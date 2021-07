Ci sono numerose segnalazioni, in queste ore, a proposito dell’arrivo sulla scena per la beta pubblica di iOS 15. Si tratta di uno step importante, volendo quello più significativo dal giorno della sua presentazione, con cui ci avviciniamo all’uscita dell’aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva. Dunque, dopo aver analizzato alcune questioni specifiche del pacchetto software, come osservato di recente all’interno del nostro magazine, cerchiamo di capire insieme cosa si stia muovendo in casa Apple nelle ultime ore.

Come provare la beta pubblica di iOS 15 da oggi 1 luglio

Se vi state chiedendo quali siano gli step necessari per provare la beta pubblica di iOS 15 già da oggi 1 luglio, la risposta è meno complessa ed articolata di quanto possiate pensare. Come riportano diverse fonti, infatti, la registrazione per ottenere la versione beta di iOS e iPadOS 15 è alla portata di tutti. Gli utenti interessati non dovranno fare altro che registrare un iPhone o iPad nel programma software gratuito Apple Beta della mela morsicata, per intenderci.

In primo luogo, bisogna recarsi nel sito di Apple Beta Software. Selezionate il pulsante Iscriviti ed inserite le credenziali di Apple ID. Prima di selezionare la beta pubblica di iOS 15, ricordate di eseguire un backup archiviato della vostra versione corrente di iOS utilizzando Finder. Selezionate ora “Scarica profilo“, poi aprite il menù Impostazioni sul vostro dispositivo iOS, quindi tocca la voce “Profilo scaricato”. Installatelo e poi inserite il vostro passcode.

A quel punto, il device dovrebbe richiedervi un riavvio, ritrovandovi davanti alla richiesta “Aggiornamento software” e poi “Scarica e installa”. Al termine di questo processo, dovreste essere effettivamente abilitati al download della beta pubblica di iOS 15. Fateci sapere se avete completato in modo corretto la procedura, ma soprattutto le vostre sensazioni dopo il download del tanto discusso pacchetto software.