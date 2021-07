Nella giornata di ieri 28 luglio, è scaduta l’offerta DAZN a 19,90 euro anziché 29,90 euro, la stessa che consentiva di ottenere due mesi di contenuti gratis almeno a quei clienti che in passato avevano già sottoscritto un abbonamento. Ebbene, al momento della transazione a queste speciali condizioni, non ha tutti è filato proprio liscio, come testimoniato dai commenti presenti sulla pagina Facebook ufficiale del servizio in queste ore. Come ottenere dunque assistenza in caso di anomalie per le casistiche più ricorrenti appena riscontrate?

La prima cosa che va detta è che i problemi con l’offerta DAZN si sono manifestati anche nelle sembianze di errori di sistema al momento della transazione per il pagamento. In alcuni casi, chi ha ricevuto la mail con la promozione dei due mesi gratis asserisce di aver ricevuto comunque l’addebito dei quasi 20 euro. Addirittura, evidentemente a causa di qualche disguido tecnico, c’è chi sostiene di aver pagato due volte la quota.

Considerando che nella giornata di ieri si concludeva proprio il periodo utile per la più conveniente offerta DAZN, pure con i due mesi gratis promessi agli ex clienti, era prevedibile che si presentassero delle anomalie più o meno vistose, vista la gran mole di visitatori sul sito della piattaforma di streaming. Quali sono ora i canali di assistenza per ricevere supporto? Come pure già raccontato, DAZN non possiede numeri telefonici di contatto. Le strade percorribili saranno dunque due, quella via posta elettronica all’indirizzo help@dazn.com e quella che passa per la chat disponibile dalla sezione Aiuto del sito. In quest’ultimo caso si parlerà prima con un’assistente virtuale e solo su pressione dell’utente si potrà inviare una segnalazione ad un operatore. Tutte le relative risposte alle richieste giungeranno per posta o altro contatto fornito entro un limite massimo di tempo di 72. per il momento non sono previsti altre strade.