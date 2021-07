Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bob Odenkirk, che nella giornata di ieri ha avuto un malore mentre girava l’ultima stagione di Better Call Saul in New Mexico. I suoi rappresentanti hanno fatto sapere che l’attore, 58 anni, si trova in ospedale ed è in condizioni stabili.

Il team di Odenkirk ha rilasciato questa dichiarazione:

“Possiamo confermare che Bob è in condizioni stabili dopo aver avuto un problema cardiaco. Lui e la sua famiglia desiderano esprimere gratitudine per gli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, così come il suo cast, la troupe e i produttori che sono rimasti al suo fianco. La famiglia Odenkirk desidera anche ringraziare tutti per gli auguri e chiedere la loro privacy in questo momento mentre Bob è in via di guarigione”.

L’attore stava girando la sesta e ultima stagione della serie Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad, quando si è improvvisamente sentito male. Come riportato dai maggiori media americani, la troupe dello show ha chiamato un’ambulanza e Odenkirk è stato portato in ospedale. C’è stata un’ondata di sostegno – e preoccupazione – da parte dei fan, così come degli ex colleghi Bryan Cranston e David Cross.

L’ultima stagione di Better Call Saul dovrebbe andare in onda su AMC, e successivamente pubblicata su Netflix in Italia, all’inizio del 2022. In una dichiarazione, AMC Networks ha espresso sincera preoccupazione per la star della serie tv:

“Bob è qualcuno che conosciamo e con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare da molto tempo. L’immediato sfogo di affetto e preoccupazione da parte dei fan di tutto il mondo è un chiaro riflesso dei suoi immensi talenti e della sua capacità di emozionare e intrattenere le persone. Come tutti gli altri, siamo così grati di sapere che è in condizioni stabili e riceve cure eccellenti. Lo teniamo stretto nei nostri pensieri e gli auguriamo una rapida e completa guarigione”.