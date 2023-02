Dieci anni dopo la sua conclusione, Breaking Bad torna in tv? Non proprio. In occasione del Super Bowl, Bryan Cranston e Aaron Paul sono tornati a vestire i panni dei loro iconici personaggi, rispettivamente Walter White e Jesse Pinkman.

L’occasione è per pubblicizzare gli snack PopCorners. Con un simpatico spot, che funge anche da parodia al finale della prima stagione di Breaking Bad, il duo discute sui diversi gusti del prodotto, prima di mostrare un sacchetto al pubblico. Jesse ne assaggia uno e si congratula con Walter per ciò che ha creato: “Sei un artista”, gli dice, meravigliato. “In realtà, Jesse, è solo un composto con ingredienti basilari”, gli risponde l’altro.

Raymond Cruz torna a sorpresa nei panni di Tuco Salamanca, uno dei primi clienti di Jesse e Walt. Tuco è molto entusiasta di ciò che il duo ha cucinato, simile alla reazione che ha avuto quando ha provato per la prima volta le metanfetamine che Walt aveva cucinato nell’episodio di Breaking Bad “Vendetta”.

“Say their name”, urla Walter a Tuco, in un altro riferimento alla celebre frase in cui il protagonista di Breaking Bad si fa conoscere col nome di Heisenberg. Tuco ordina loro di realizzare sette gusti, piuttosto che sei, e il trio conclude l’accordo. “Mangeremo un sacco di snack insieme”, esclama Salamanca ai due, che si guardano preoccupati.

Cranston è attualmente il protagonista del legal drama Your Honor. Il suo personaggio è un giudice di New Orleans che incoraggia suo figlio a costituirsi dopo aver commesso un crimine. Michael Desiato esita a lasciare che suo figlio si rivolga alle autorità dopo aver scoperto che la persona che suo figlio ha investito con la sua auto è il figlio di un boss della mafia molto pericoloso.

“È così facile indossare di nuovo quei panni“, ha dichiarato Aaron Paul a PEOPLE, parlando di Jesse. “È come rivedere un caro amico“.

