Gué Pequeno fa il bagno nel Prosecco e posta il contenuto su Instagram. Il rapper si trovava a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, dove le colline del Prosecco sono patrimonio dell’Unesco. Cosimo Fini ha visitato la cantina Il Colle e e il resort Ca’ Del Poggio nel quale ha soggiornato in una suite dotata di Jacuzzi. La vasca idromassaggio è stata riempita di Prosecco DOCG e Gué Pequeno ha documentato il suo bagno nel vino per poi postarlo sui social. Insieme al rapper c’era anche lo youtuber Sinaggagghiri.

Gué Pequeno fa il bagno nel Prosecco

Le immagini in cui Gué Pequeno fa il bagno nel Prosecco non sono passate inosservate. Contro il rapper si sono scatenati alcuni follower, ma anche le istituzioni.

È il caso di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico ed eurodeputato, che come riporta il sito Storie Di Eccellenza si è scagliato contro il rapper e soprattutto contro l’azienda, nel contesto di una protesta contro gli sprechi. Zanoni, addirittura, comunica l’intenzione di chiedere al governatore Zaia di interrompere l’erogazione di fondi pubblici all’azienda. Ecco il suo messaggio:

“L’ultimo spreco è collegato a una trovata pubblicitaria davvero di pessimo gusto, con il rapper Guè Pequeno che fa il bagno in una vasca di Prosecco Docg. Non solo è una mancanza di rispetto a chi lavora, è soprattutto uno spreco alimentare inaccettabile e uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco: un’oscenità. Chiederò a Zaia di togliere i fondi pubblici a questa azienda, i soldi dei cittadini non possono essere utilizzati così”.

La risposta dell’azienda

L’azienda, raggiunta dalle polemiche, ha risposto: “Si tratta di un progetto promozionale in divenire, non ancora completato”.

Per il momento Gué Pequeno non ha rilasciato dichiarazioni. Il rapper recentemente ha rivelato di essere “sempre in studio” sui social, e c’è chi suppone che siano in corso i lavori per il nuovo album, seguito ideale di Mr. Fini e nuova opera in studio dopo il mixtape Fastlife 4.

Quale sia il progetto di marketing in divenire di cui parlano dall’azienda non è dato saperlo, ma Gué Pequeno potrebbe essere il testimonial di una pubblicità per Il Colle. Le immagini in cui Gué Pequeno fa il bagno nel Prosecco sono già sparite dalla storie Instagram del rapper, ma sono rimaste reperibili sui social e nelle pagine dei quotidiani nazionali.