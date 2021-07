Purtroppo si ripetono i problemi dei giorni scorsi visto che non funziona Postemobile per un nutrito gruppo di clienti che hanno già effettuato il cambio rete in Vodafone. La sostanziale modifica di copertura per chiamate e navigazione non ha per nulla migliorato l’esperienza d’uso e addirittura in molti lamentano la comparsa della notifica di nessun servizio disponibile sia per chiamate che per la connessione di rete.

Sulle difficoltà dell’operatore mobile ci siamo concentrati soprattutto nella settimana scorsa, ad esempio in relazione ad un bug che blocca la connessione di rete durante ogni chiamata voce. Ma non funziona Postemobile, almeno per diversi clienti, anche sotto numerosi altri aspetti. C’è chi non riesce a navigare, consultare la posta elettronica e neanche fruire di un qualunque social; ancora peggio, c’è pure chi non riesce per nulla a chiamare un contatto ma pure a non ricevere una telefonata. Proprio per questo motivo il messaggio di nessun servizio disponibile campeggia sui display di diversi utenti finali.

Postemobile, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale e il numero di assistenza 160, sta continuando a fornire il dovuto supporto ai suoi clienti in merito ai disservizi. L’ultimissimo dei riscontri registrati sul canale social e visibile anche al termine di questo articolo, la dice lunga sull’impegno profuso per risolvere le anomalie specifiche come quella della connessione durante le chiamate e più in generale per un miglioramento del servizio dopo il cambio rete Vodafone. Ci sarà insomma da pazientare ancora durante il corso di questa estate e sperare che gli interventi siano celeri per ripristinare almeno le funzioni base del servizio, fondamentali soprattutto quando non si ha a disposizione una linea fissa di casa e comunque quando si è in giro per lavoro o svago.

A chi dei nostri lettori non funziona Postemobile in questi ultimi giorni di luglio? Quali tipo di anomalie si verificano?