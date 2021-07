Non pochi utenti si sono accorti che non funziona la rete PosteMobile durante le chiamate voce. Accade che, al momento in cui si riceve una chiamata appunto, non è possibile contemporaneamente la navigazione e la cosa inibisce non poche funzioni, magari quando si ha la necessità di verificare qualche informazione, controllare anche solo l’arrivo di un contenuto WhatsApp e molto altro ancora. L’anomalia si è fatta strada a partire da un momento specifico, ossia da quando è stato effettuato il cambio rete dell’operatore virtuale sotto copertura Vodafone, grosso modo a partire da fine giugno per un numero sempre maggiore di clienti.

Proprio il cambio rete Vodafone, a dire la verità, si è caratterizzato per un numero non esiguo di errori, come pure già riportato sulle nostre pagine. A parte i consigli già forniti, va ora sottolineato il perché non funziona la rete PosteMobile durante le chiamate. Quello che è certo è che non si tratta di un problema momentaneo ma semplicemente del funzionamento attuale del servizio di connessione per il vettore. Come sottolineato anche attraverso la pagina Facebook ufficiale proprio di PosteMobile, il fatto che non si possa navigare durante una conversazione è nella norma. O meglio quello che accade corrisponde a quanto previsto fino a questo momento, ossia che la connessione sia momentaneamente inibita fino al momento in cui una chiamata non si conclude.

Se per ora non funziona la rete PosteMobile durante le chiamate, ciò non vuol dire che le cose resteranno tali per sempre. Sempre secondo quanto dichiarato dal vettore, è in corso un confronto tecnico proprio con Vodafone per cambiare le cose e rendere possibile, in un futuro non definito, sia le chiamate appunto che la navigazione nello stesso momento. Nelle prossime settimane potrebbero esserci delle evoluzioni in tal senso ma, fino a quel momento, bisognerà semmai portare pazienza.