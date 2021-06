Da domani 16 giugno si assisterà al cambio rete PosteMobile con Vodafone. L’annuncio ufficiale è giunto dal sito dedicato al servizio e le relative comunicazioni ai clienti interessati stanno giungendo a destinazione già da qualche ora. Vanno chiariti un paio di aspetti per chi usufruisce del servizio, anche nell’ottica di qualche possibile problema che potrebbe manifestarsi al momento fatidico del passaggio.

Cosa devono fare i clienti PosteMobile

A discapito di quanto si possa pensare, il cambio rete PosteMobile con Vodafone sarà automatico e indolore per i clienti. Questi ultimi non dovranno fare nulla per riconvertire il servizio con il nuovo operatore partner, quindi né sostituire la propria SIM ma neanche inserire sul proprio smartphone particolari impostazioni di navigazione.

Come comunicato, il passaggio avverrà da domani 16 giungo ma sarà graduale. In pratica non tutta l’utenza interessata sarà coinvolta immediatamente ma si procederà per gruppi di user finali, con il completamento dell’operazione entro il mese di giugno.

Cosa fare in caso di problemi

Nel cambio rete PosteMobile con Vodafone potrebbe accadere che si manifestino alcuni problemi con la navigazione. Dalle FAQ sul sito ufficiale delle Poste apprendiamo dunque quale sia il comportamento più corretto da seguire negli specifici casi. Nel caso di temporanea interruzione del servizio di connessione, ecco che sarà utile semplicemente spegnere e riaccendere lo smartphone nel caso in cui l’anomalia si verifichi per la SIM mobile. Al contrario, in presenza di un’offerta di telefonia fissa PosteMobile Casa Web o PosteMobile Casa Internet che non funzioni più correttamente all’atto del passaggio, bisognerà spegnere e riaccendere il modem. L’avviso del passaggio sia per clienti mobile che di linea fissa interessati arriverà circa 48 dell’effettivo salto ai servizi del nuovo operatore. La nota ufficiale giungerà via SMS agli utenti mobile appunto, via mail a coloro che hanno un utenza domestica.