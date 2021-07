Purtroppo a diversi clienti non funziona PosteMobile da svariati giorni, in concomitanza con l’effettivo cambio rete Vodafone partito nel mese di giugno ma ancora in corso anche in questi giorni. Ci sono delle anomalie che non possono passare inosservate ma è anche vero che, molto spesso, queste potranno essere risolte anche con semplici e immediate procedure pure comunicate dalle Poste.

I problemi attuali in cui si stanno imbattendo svariati clienti PosteMobile sono i seguenti: alcuni, pur riuscendo ad navigare in rete, non sono in grado di telefonare e mandare SMS. In altri casi, invece, viene completamente inibito il servizio di connessione, dunque non si è per nulla in grado di consultare un sito web, la propria casella di posta ma pure utilizzare un qualsiasi social.

Considerando che i lavori sono ancora in corso proprio per il cambio rete con il nuovo partner Vodafone, potrebbe darsi che le varie difficoltà rientrino nel corso dei prossimi giorni e comunque entro il mese di luglio. Per provare a risolvere le anomalie in corso subito, non restano che da seguire i consigli forniti dalle stesse Poste in merito al servizio di telefonia mobile. Intanto sarebbe utile tentare la strada più facile ossia quella di spegnere e riaccendere il telefono qualora ci si imbatta nei problemi su elencati. Nel caso in cui la prima mossa non sortisca alcun effetto, bisognerà verificare che nelle impostazioni di rete dello smartphone sia indicato l’APN http://wap.postemobile.it e anche la modalità LTE o 4G. Nel caso in cui così non fosse, andranno selezionati i criteri giusti.

Se nessuna delle operazioni su elencate dovesse andare a buon fine, l‘ultima strada da percorrere resta quella dell’assistenza. Il necessario supporto, come sempre, sarà garantito attraverso il numero dedicato e gratuito per i clienti 160. In alternativa, si potrà ottenere anche aiuto attraverso un canale social ufficiale dell’operatore come quello Twitter.