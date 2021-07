Questa volta non ci sono state sorprese, tutte le novità di iOS 14.7 sono giunte in download nella loro versione finale per tutti nella tarda serata di ieri 19 luglio, come pure preannunciato sulle nostre pagine. A parte le funzioni introdotte con l’aggiornamento software, gli sviluppatori hanno lavorato alla soluzione di numerosi problemi e si spera, anche alla migliore gestione dell’autonomia della batteria.

Le novità di iOS 14.7

L’aggiornamento iOS 14.7, come prima e più sostanziale novità, porta con se il supporto all’utilissimo accessorio MagSafe Battery Pack, anche se solo per la linea iPhone 12. In Apple Family Card poi c’è ora la possibilità di combinare i limiti di credito tra i componenti di uno stesso nucleo familiare. Per quanto riguarda l’app Home, ora è consentito gestire i timer su ‌‌HomePod‌‌.

Per l’Italia come per altri paesi quali il Canada, la Francia, i Paesi Bassi, la Corea del Sud e la Spagna, l’app Meteo ora restituisce pure informazioni puntuali sulla qualità dell’aria. Per finire, nella libreria Podcast, si potrà ora scegliere di fruire di tutti i contenuti con un solo comando o solo di quelli giù seguiti.

I problemi risolti da iOS 14.7

A parte le novità di iOS 14.7, nel changelog dell’aggiornamento Apple, sono indicati anche i bug risolti nell’ultima release. Tra questi, viene reintrodotta l’opzione Condividi in Apple Music e sempre nel servizio di streaming musicale sono stati corretti alcuni errori per la riproduzione che si interrompeva inaspettatamente. Sono stati superati anche alcuni bug per i display Braille e sono scomparsi alcuni messaggi di errore di servizio relativi al ripristino della batteria (soprattutto su iPhone 11). Proprio in riferimento all’autonomia dei melafonini, si spera che il nuovo update migliori le prestazioni della batteria dei melafonini dopo il repentino consumo della carica appurato con la versione iOS 14.6 del sistema operativo. Per capire se gli sviluppatori saranno andati proprio in questa direzione, andranno effettuati un po’ di test su strada nei prossimi giorni.