Tanta attesa per l’uscita dei Huawei P50 in programma questo giovedì 29 luglio e poi arriva la beffa, quella di una commercializzazione davvero limitata dei top di gamma. Ne è davvero sicuro l’informatore autorevole Teme su Twitter che aveva pure preannunciato una distribuzione globale in parte limitata. Eppure, in queste ore, si parla di davvero di poche unità delle ammiraglie in vendita, poi non si sa neanche esattamente dove.

Riavvolgendo il nastro della storia dei Huawei P50 ancora non lanciati, è risaputo a tutti che il loro ritardo è stato condizionato dalla mancanza di componenti hardware fondamentali per i device. Gli stessi chip a bordo dei telefoni scarseggiano ed è per questo, ad esempio, che inizialmente, dovrebbero essere pronti alla vendita solo i modelli 4G dei top di gamma e non quelli 5G (poi in arrivo in autunno). Su una situazione già di per se abbastanza delicata, si innestano anche le nuove anticipazioni dell’informatore Teme di queste ore, ossia quelle visibili nel tweet al termine dell’articolo.

Non ci sono particolari dubbi, almeno secondo quanto già dichiarato, sul fatto che la distribuzione dei Huawei P50 sarà decisamente limitata, ancor più ristretta di quella dei Mate X2. Addirittura si parla di lancio globale solo ad alcuni paesi, magari quelli in cui nell’immediato passato la serie P ha registrato ottimi risultati di vendita. Anche in questi casi, tuttavia, si parlerebbe al massimo di centinaia di unità messe in circolazione, ossia una cifra a dir poco ridicola a fronte dei potenziali acquirenti.

Nonostante il lancio in programma fra due giorni, la quasi totalità degli italiani potrebbe non poter mai comprare il suo Huawei P50, almeno per la fine di questa estate. Situazione ben diversa dovrebbe verificarsi invece in Cina dove la commercializzazione dovrebbe proseguire nella norma, con un gran numero di unità in vendita online come nei negozi. Attendiamo naturalmente conferma di un simile scenario fra circa 48 ore.