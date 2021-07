L’hotel di Temptation Island 2021 di nuovo in fiamme. Proprio come è successo lo scorso anno, anche in questo, l’albergo di Pula Is Morus Relais, noto per aver ospitato la base logistica del programma già registrato nelle scorse settimane, è stato divorato da un incendio, almeno in parte. Se lo scorso anno le fiamme si erano fermate ad un paio di stanze (una proprio nella quale erano ospitate alcune attrezzature della trasmissione), questa volta le cose sono andate molto peggio.

Secondo le prime rivelazioni su quanto è accaduto in queste ore, le fiamme hanno distrutto in maniera quasi totale una parte del complesso ricettivo costringendo circa sessanta ospiti a lasciare le proprie stanze per precauzione.

Anche questa volta si sospetta origine dolosa per l’incendio che è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari arrivati sul posto con due autopompe e una decina di uomini. Sul posto anche il Nucleo investigativo antincendi per gli accertamenti. La situazione di certo in questo momento non è delle migliori alla luce degli incendi che stanno devastando ettari di natura con tutto quello che ne consegue per chi vi abita e in queste ore i vigili si sono dovuti occupare anche dell’hotel di Temptation Island 2021.

Ecco il promo della puntata di questa sera:

Il programma andrà regolarmente in onda oggi, 26 luglio, e domani, 27 luglio, con le ultime due puntate che, lo ripetiamo, sono state registrate nella struttura proprio qualche settimana fa. Questo significa che i protagonisti non si trovavano nella struttura.

Al momento sembra che l’incendio sia di origine dolosa proprio come quello dello scorso anno “rivendicato” con una lettera anonima giunta nella struttura qualche giorno dopo. Si tratta della stessa mano incendiaria? Lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto, i fan, possono concentrarsi sul finale di questa edizione.