Questo è il periodo in cui sentiamo parlare di cervi, assistiamo a tradimenti in diretta o magari a qualche scatto d’ira e tanto trash, tutte queste perle avevano solo un papà: Temptation Island. Dopo tanto silenzio, oggi Filippo Bisciglia ha deciso di rispondere, almeno in parte, a tutti coloro che in questi giorni stanno affollando i suoi social e le chat in privato chiedendo in mondo insistente proprio novità sulla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island.

In molti ormai sanno bene che il programma di Maria de Filippi quest’anno non andrà in onda. Non ci sono stati grandi annunci relativi ai casting e la produzione non si è messa alla ricerca di coppie, più o meno note, da mandare in Sardegna in balia di tentatori e tentatrici.

La conferma ufficiale della mancata messa in onda è arrivata qualche ora fa sui social e, in particolare, con Filippo Bisciglia che ringrazia tutti ma ammette anche che con sofferenza deve dire che non ci sarà quella che sarebbe stata la nona edizione consecutiva del reality show sui sentimenti.

Filippo Bisciglia si arrampica un po’ sugli specchi senza svelare le ver cause della mancata messa in onda:

“Dall’altra parte però sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone dalla prima all’ultima, non per valore di importanza perché eravamo una famiglia”.

Allora perché questa decisione da parte della Fascino e di Mediaset nonostante gli ascolti sempre al top e l’interessamento del pubblico? Adesso toccherà a Maria de Filippi e i suoi rispondere svelando finalmente la verità su questa strana decisione che non si capisce bene da dove sia arrivata e partita.