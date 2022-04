Temptation Island non andrà in onda quest’estate? Questa è la domanda che ha assalito i fan in queste ore e che ha spinto la trasmissione a finire in tendenza nonostante non sia il periodo della messa in onda. Chi segue il programma di Maria de Filippi sa bene che proprio in questo periodo iniziano i promo e i lanci per mettere insieme i provini e, quindi, i volti della nuova edizione ma quest’anno tutto tace.

Sarà forse per questo che TVBlog ha deciso di tirare fuori un retroscena datato 2021 in cui si parlava già di una presunta cancellazione di Temptation Island a favore di un altro programma. In particolare, sull’informato sito si legge: “Stando a quanto ci risulta, infatti, Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share”.

Al momento la produzione sarebbe ferma ma non vi è alcuna conferma ufficiale sia riguardo alla cancellazione sia riguardo ad una messa in onda a giugno o a luglio di quest’anno. La trasmissione non ha mai sofferto di cali di ascolto e i suoi protagonisti sono diventati carne da macello di estate in estate tra frasi cult, meme e la presenza del re di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ma davvero Mediaset rinuncerà a tutto questo?

TvBlog giura di sì e rilancia annunciando che al posto del reality estivo sui sentimenti e sulle corna arriveranno le repliche di Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno). I fan sui social hanno già travolto i social di Filippo Bisciglia chiedendo spiegazioni a gran voce sperando in una sua risposta ma al momento anche il conduttore tace e il pubblico non può far altro che disperarsi.