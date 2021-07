A Temptation Island 2021 andrà davvero in onda un tradimento con conseguente uscita di due dei protagonisti al centro della querelle? In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un tradimento di Tommaso ai danni di Valentina con la single Giulia, in arrivo dal trono over di Uomini e donne. Ormai sappiamo bene quanto il giovane ventenne ami le donne più mature e non ci vuole molto a capire che forse proprio questo lo ha convinto ad avvicinarsi alla single venendo meno alle promesse fatte alla sua compagna.

Proprio Tommaso e Valentina sono stati i protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2021 e tutto per via di quelle che sono state le premesse del loro percorso. Il giovane ventenne aveva scelto costumi interi per lei e l’aveva pregata di non ‘far toccare il suo corpo sacro’ ma lei è venuta meno a queste promesse esibendo il suo fisico con dei sexy bikini e non tirandosi indietro nella conoscenza di altre persone.

Settimana scorsa la gelosia di Tommaso era alle stelle ma la seconda puntata di Temptation Island 2021 potrebbe mostrarci un altro suo volto, proprio quello del traditore visto che i bene informati parlano dell’uscita di scena della coppia già questa sera e proprio per via di questo tradimento che si sarebbe consumato sotto lo sguardo attento delle telecamere.

Anche per gli altri protagonisti di Temptation Island 2021 non andrà meglio visto che Alessio si ritroverà al falò in lacrime dopo aver visto una serie di immagini della sua fidanzata. Il giovane ha scoperto che lei non è molto soddisfatta del loro rapporto e questo potrebbe mandarlo in tilt proprio in questa seconda puntata, ma perché?