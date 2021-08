Addio sogni di gloria di sedicenti fidanzati pronti a mettere in gioco il loro rapporto lasciandolo in balia di tentazioni e di voglia di visibilità? Temptation Island cancellato e tutti sono in crisi. Poco fa è scoppiata la bomba che ha fatto balzare il titolo del programma al primo posto nella trend topic di oggi sui social e non solo per il trash che forse andrà perso ma anche perché la presunta causa di questo stop sembra un po’ campata in aria.

Secondo quanto riporta TvBlog sembra che la Fascino, la società controllata a metà da Maria De Filippi e da Rti, e la Banijay, società che detiene i diritti internazionali del programma, non avrebbero trovato l’accordo per una nuova edizione. Questo vuol dire solo una cosa ovvero che Temptation Island è stato cancellato e che adesso toccherà alla sanguinaria mettere insieme le menti che lavorano per lei per correre ai ripari.

Secondo i primi rumors, infatti, sembra proprio che Mediaset abbia rinunciato per soldi (o forse per le troppe polemiche legate ai protagonisti del programma) e che adesso Maria de Filippi e i suoi siano già pronti a mettere le mani su un progetto già annunciato in passato e poi parcheggiato, Ultima Fermata.

Non è la prima volta che la De Filippi ha a che fare con i sentimenti visto che ancora prima di Temptation Island aveva messo insieme Vero Amore e Ultima Fermata, uno show simile a quello che siamo abituati a vedere in estate, potrebbe essere la giusta risposta a questa cancellazione. Anche in questo caso ci sarebbero persone ad un passo da una decisione importante che cambierà la loro vita sentimentale anche se non si conoscono altri dettagli sulle dinamiche di uno show che, siamo sicuri, regalerà ai fan la giusta dose di trash la prossima estate.