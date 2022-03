Ritorno in grande stile per Simona Ventura che si piazza al timone di Ultima Fermata, l’ennesimo programma sui sentimenti voluto da Maria de Filippi e il suo team. In molti sono convinti che questo prenderà il posto di Temptation Island ma secondo il popolo social ne è solo una evoluzione poco nuova ma molto cruda.

Via il bel resort in Sardegna e anche tentatori modelli e pronti a qualcosa di più per farsi notare, adesso in prime time ci sono loro: mogli, mariti e amanti. Proprio questa è una delle novità rispetto a Temptation Island. A parte la location, il nuovo programma di Canale5 va a incidere proprio su coppie che possono essere anche sposate e che possono avere dei figli, rapporti che sembrano già finiti e in cui incidono anche terze persone che non sono i tentatori conosciuti da poco in un villaggio, bensì persone dal volto noto ai protagonisti della storia (magari più ad uno che all’altro).

Il confine tra Ultima Fermata e Temptation Island è davvero sottile. Le coppie vengono separate all’inizio del programma e non in base al sesso bensì in base alla richiesta iniziale (chi vuole lasciare chi). I protagonisti a quel punto, divisi in due gruppi, vivono separati ma nella stessa casa, negli studi Elios, possono spiarsi attraverso degli specchi o vedere i video in una sorta di evoluzione del Pinnettu con tanto di divano.

Adriana e Jonatan sono arrivati alla fine del loro percorso a #UltimaFermata e, dopo aver entrambi appoggiato le loro mani alle pareti, decidono di incontrarsi per capire che direzione prendere! pic.twitter.com/QYLH9xgsWl — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) March 23, 2022

Alla fine del percorso, con tanto di esperti pronti a supportare i protagonisti, sono loro a scegliere un confronto per chiudere la propria storia o cercare di recuperarla. La differenza con Temptation Island sta proprio qua: la chiusura dei ‘casi’ nella stessa puntata evitando così il rischio che alcuni protagonisti diventino i nuovi nip televisivi come succede con il programma estivo.

L’esperimento è sicuramente riuscito visto che i commenti del popolo social, soprattutto amante del trash, sono positivi, adesso non rimane che attendere il risultato in termini di ascolti.