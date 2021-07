Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stata cancellata dopo quattro stagioni, lasciando la serie con un grande cliffhanger. Fortunatamente, la storia di Sabrina Spellman continuerà in altre forme: sia nel nuovo volume del fumetto di Roberto Aguirre-Sacasa, e sia nella nuova serie a fumetti The Occult World of Sabrina, che riprenderà direttamente da dove la serie Netflix si era interrotta. Ma potrebbe esserci dell’altro. Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa spera che la serie possa tornare in tv.

Parlando con Deadline, il fumettista ha spiegato che The Occult World of Sabrina sarà una continuazione diretta della serie televisiva con una scena che era stata girata per Netflix, poi eliminata quando è stata annunciata la cancellazione. In questa scena, Zelda chiedeva al barone Samedi di aiutare a riportare in vita Sabrina dopo che la giovane strega si era sacrificata per la sua famiglia, i suoi amici e la sua città. Mentre quella storia continua nei fumetti, Aguirre-Sacasa la vede come un’opportunità per “costruire una libreria” di storie, nella speranza che la serie possa tornare in qualche modo con un seguito.

Aguirre-Sacasa ha dichiarato: “I miei piani sono di lavorare sui fumetti e costruire quella libreria con la speranza che un giorno possiamo fare un film o tornare con una quinta stagione. Questa è la fase di ricerca e sviluppo. Ero davvero dispiaciuto che i fan non fossero in grado di vedere Sabrina riunita con la sua famiglia e i suoi amici, che era il cuore dello show. Ma sono fiducioso che in circostanze diverse, in futuro, saremo in grado di fare un live-action di Sabrina per continuare.”

Per quanto riguarda il modo in cui il nuovo fumetto continuerà la storia di Sabrina, Aguirre-Sacasa ha affermato che il primissimo arco narrativo esplorerà la vita degli amici della strega dopo la sua morte, così come gli sforzi di Zelda per riportarla indietro.

“La scena che abbiamo girato e che abbiamo dovuto eliminare dalla serie Netflix con Zelda è esattamente la scena che si trova nel primo numero di The Occult World of Sabrina”, ha proseguito. “Quando iniziamo quella storia, è esattamente come è finita nella serie Netflix con Sabrina e Nick nel dolce aldilà, mentre la sua famiglia e i suoi amici a Greendale stanno cercando di vivere in un mondo senza Sabrina. Infatti, questo è il nome del primo arco narrativo: “Un Mondo senza Sabrina”. Vedremo come se la sono cavata i suoi cari da quando lei si è sacrificata. La prima cosa che Zelda fa è reclutare una squadra di familiari e amici per andare negli inferi per riportare in vita Sabrina”.

Il nono volume de Le terrificanti avventure di Sabrina uscirà il 13 ottobre. Per The Occult World of Sabrina bisognerà invece aspettare.