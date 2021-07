Com’è stato annunciato, Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stata cancellata dopo quattro stagioni su Netflix, lasciando i fan con un finale che non ha soddisfatto del tutto le aspettative.

La serie non tornerà sullo schermo, ma la magia e la storia di Sabrina Spellman continueranno altrove, sotto altre forme. Il creatore e showrunner di Riverdale e Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, ha annunciato la pubblicazione di due storie a fumetti che dovrebbero fungere da quinta stagione.

Le nuove tavole verranno pubblicate sempre su Archie Comics e sono scritte da Aguirre-Sacasa e dall’artista Robert Hack. Il volume si chiama Chilling Adventures of Sabrina No. 9, ed uscirà, per ora solo negli Stati Uniti, il 13 ottobre. I fumetti, che hanno ispirato la serie tv con protagonista Kiernan Shipka, spiegheranno cos’è successo dopo il finale.

In questa nuova avventura, Sabrina ha riportato in vita il corpo di Harvey (insieme all’anima di suo padre). Tuttavia, c’è un costo per tutto e, per evitare che le Porte dell’Inferno si aprano, Sabrina deve trovare una persona da sacrificare al posto di Harvey. La strega adolescente di Greendale si trova di fronte a una situazione preoccupante: potrebbe davvero uccidere qualcuno?

“Portare Sabrina, la sua famiglia e i suoi amici sullo schermo per Netflix è stato un sogno che si avvera e non potrei essere più orgoglioso delle nostre quattro stagioni, ma tutto è iniziato con una serie di fumetti che è stata davvero un lavoro d’amore per tutti coloro che hanno contribuito”, ha dichiarato Aguirre-Sacasa in una nota. “Ritrovare Robert Hack e l’intero team di Archie Comics e riprendere da dove avevamo lasciato è stato il miglior ritorno a casa che avrei mai potuto chiedere.”

La serie di fumetti Aguirre-Sacasa e Hack’s Chilling Adventures of Sabrina è stata lanciata nell’ottobre 2014. Il nono volume arriva quasi quattro anni dopo l’ottavo, rilasciato nell’agosto 2017. Aguirre-Sacasa è stato creatore e showrunner per dell’adattamento televisivo di Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina che ha debuttato nel 2018.

Ecco le copertine dei nuovi fumetti, pubblicate da Archie Comics: