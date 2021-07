Certo, i Samsung Galaxy S22 non sono proprio dietro l’angolo ma non è il caso di tralasciare i primi dettagli relativi proprio alle ammiraglie successive ai Samsung Galaxy S21. Si tratta delle informazioni puntuali sui codici modello delle ammiraglie, il che lascia presagire che ne è già in corso lo sviluppo a ritmi sostenuti.

Come oramai è noto, ad inizio agosto Samsung presenterà i suoi nuovi pieghevoli Z Fold e Flip in un evento estivo che negli anni scorsi ha avuto come protagonista sempre la serie Note. Quest’ultima è in pausa per il 2021 e dunque non ci saranno nuove ammiraglie non foldable fino al prossimo anno. Più che normale è dunque che ci si concentri su cosa arriverà dopo il Samsung Galaxy S21, magari già tra il mese di gennaio e febbraio.

I prossimi Samsung Galaxy S21 di punta saranno certamente tre. Perpetuando la nomenclatura dei Samsung Galaxy S21, ci sarà il modello standard, poi quello Plus e ancora quello Ultra. Ad ognuno degli esemplari appena menzionati sarebbero stati attribuiti i codici modello SM-S901x, SM-S906x e SM-S908x. Le sigle specifiche non possono darci informazioni puntuali sulle caratteristiche hardware dei telefoni ma neanche ci sono particolari dubbi sul fatto che i modelli in questione avranno connettività 5G: nel 2022 non potrebbe essere altrimenti per la fascia top di gamma dei dispositivi.

Tre le specifiche hardware già chiacchierate per i prossimi Samsung Galaxy S22 ci sarebbe la ricarica rapida a 65W e una fotocamera naturalmente potenziata rispetto a quanto ora di scena per la serie Galaxy S21, forse anche una S Pen di serie che rimandi al mancato phablet del produttore. Come già anticipato e proprio per la mancanza della serie Note per quest’anno, c’è da aspettarsi che il lancio delle ammiraglie non arrivi tanto tardi, magari già ad inizio 2021 con immediata commercializzazione.