Vergognosi gli ascolti di Masantonio Sezione Scomparsi che ieri sera è andata in onda con la penultima puntata e nuove rivelazioni sul passato del suo protagonista. In molti hanno bocciato la fiction con Alessandro Preziosi sin dall’inizio perché davvero un po’ troppo lenta, molto introspettiva e poco d’azione rispetto ad altri prodotti a cui Canale5 ci ha abituati soprattutto con Taodue al timone, e altri, invece, hanno puntato il dito contro la programmazione.

Perché Mediaset ha lasciato la fiction nel cassetto per due anni per poi darla in pasto ad un pubblico estivo e poco propenso alla tv e a trame ‘complicate’? La decisione rimane ancora un mistero e non solo da parte degli spettatori che hanno bocciato l’idea del Biscione ma anche del diretto interessato, il protagonista, che non ha visto di buon occhio la programmazione, quindi di chi è la colpa?

Ecco il promo dell’ultima puntata di venerdì 23 luglio:

Gli ascolti di Masantonio Sezione Scomparsi sono stati vergognosi ieri e la bocciatura a questo punto è davvero esagerata specie se una fiction con Alessandro Preziosi si ferma ben al di sotto del 10% di share. In particolare, la puntata di ieri sera ha totalizzato 982.000 telespettatori con uno share del 6%, ben al di sotto di quanto previsto ma anche dei pessimi risultati delle scorse settimane.

Sicuramente la programmazione non è stata delle migliori ma se la fiction avesse avuto maggiore appeal siamo sicuri che il pubblico non sarebbe stato così esiguo e, soprattutto, non avrebbe abbandonato in corsa ad un passo dalle rivelazioni annunciate nel finale della prossima settimana. Cosa succederà adesso? Al momento Mediaset non ha ancora cambiato la programmazione ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.