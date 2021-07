In questa mattinata di giovedì 22 luglio ci sono problemi Rocket League, ovvero con il titolo molto noto nel mondo e giocato dello sviluppatore Psyonix. Lo stato dei server sottolinea, almeno al momento di questa pubblicazione, come ci siano evidenti anomalie per svolgere una semplice sessione e dunque eseguire qualsiasi tipo di operazione.

Le prime testimonianze di problemi Rocket League odierni sono state raccolte intorno alle ore 9 di questa giornata. Il servizio Downdetector mette in evidenza decine di segnalazioni di errori per il titolo al momento, ma la situazione è in continuo divenire. Preoccupa e non poco che la funzione che ci informa dello stato dei server ci indica che il login con propria username e password sia inibito perché colpito da una grave interruzione. Come naturale conseguenza, tutte le altre attività a cascata sono completamente inibite. Persino le statistiche e le classifiche sono inaccessibili così come gli acquisti in shop.

Per il momento nessun riscontro da parte del team di sviluppo del gioco ci aiuta a capire quando rientreranno i problemi Rocket League o più semplicemente se i tecnici sono al lavoro per una soluzione immediata. Non resta dunque altro da fare che attendere l’evolversi dei malfunzionamenti, sperando rientrino in poco tempo.

Aggiornamento 10:06 – Le difficoltà di accesso al titolo continuano e per i problemi Rocket League di questo giovedì continuano a non esserci spiegazioni da parte del team di sviluppo del gioco. Resta ancora impossibile effettuare una qualsiasi sessione perché i server continuano a non funzionare in questi minuti, come appurato anche attraverso la pagina ufficiale dello stato del servizio. Accanto alle singole funzioni del game continua ad apparire la dicitura (certo non confortante) di grave interruzione e giunti a questo punto, è davvero impossibile ipotizzare un repentino ritorno alla normalità. Restiamo in attesa di eventuali sviluppi.

Aggiornamento 11:35 – La situazione è del tutto rientrata in questo momento.