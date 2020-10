Anche oggi 12 ottobre potrebbero verificarsi malfunzionamenti e problemi Rocket League. A quanto pare, infatti, i server per alcuni utenti non funzionano nemmeno questo lunedì, a distanza di alcune settimane dall’ultimo imprevisto che vi abbiamo riportato, in merito ai progetti futuri per questo gioco. Una situazione che necessita di una specifica chiave di lettura, perché se in questi istanti non ci siano stati i presupposti per parlare di vero e proprio down. Allo stesso tempo la questione non può essere sottovalutata.

Nello specifico, le informazioni raccolte fino a pochi secondi fa, mi inducono a pensare che i problemi Rocket League possano essere effettivamente riscontrati da un segmento limitato dell’utenza. Anche se al momento della pubblicazione non ho riscontrato feedback in grado di chiarire questa storia in modo definitivo. Solo nei prossimi minuti, osservando bene la situazione soprattutto su Down Detector, si avrà un quadro più chiaro della situazione per il pubblico coinvolto.

Di certo i problemi Rocket League stanno creando disagi a parte dell’utenza. Resta da capire perché i server non funzionino e se, a breve, ci saranno o meno prese di posizione ufficiali da parte dello staff. A voi come vanno le cose? Come sempre, lasciamo ampio spazio ai vostri commenti a seguire, in modo tale da individuare qualche dettaglio extra che potrebbe aiutarci a comprendere qualcosa di più sull’anomalia in corso.

Aggiornamento ore 11:35. Dopo oltre un’ora di segnalazioni, vi confermo che i problemi Rocket League del 12 ottobre, riscontrati sul cattivo funzionamento dei server questa mattina, non mi inducono a parlare di down. Tuttavia, le segnalazioni sono costanti, a testimonianza del fatto che un malfunzionamento in corso effettivamente ci sarebbe. Vi terrò aggiornati appena verranno fuori ulteriori novità in merito.