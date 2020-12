Delle concrete difficoltà stanno riguardando i server di Rocket League quest’oggi. Il titolo sviluppato da Psyonix non funziona a dovere in questo pomeriggio del 9 dicembre e i giocatori devono purtroppo scontrarsi con una serie di errori che non gli consentono di effettuare una qualsiasi sessione di gioco, da ogni parte del mondo.

La colpa dei malfunzionamenti sembrerebbe essere imputabile ai server di gioco che non rispondono in questa seconda parte di giornata. Non si tratta dei primi problemi per il titolo e probabilmente non saranno neanche gli ultimi in questa ultima fase del 2020. Sta di fatto che i giocatori non riescono ad intraprendere o anche solo a portare avanti una sessione di gioco in questi minuti. Il sito Downdetector quantifica le anomalie in corso in maniera precisa e puntuale. Le testimonianze di utenti impossibilitati ad intraprendere una sessione di gaming, almeno al momento di questa pubblicazione, sono nell’ordine delle centinaia.

Nella giornata di ieri 8 dicembre, la non risposta dei server di Rocket Leaugue e dunque i problemi al gioco sarebbero potuti essere spiegati con l’aggiornamento del titolo previsto dagli sviluppatori e comunicato pure attraverso i canali social ufficiali ad esso riferiti. Per questo mercoledì 9 dicembre, al contrario, non ci sono comunicazioni di alcun tipo riguardo ad update, neanche minori.

Aggiornamento 17:08 – Le difficoltà per i server di Rocket League stanno continuando anche in questi minuti. Il profilo social Twitter ufficiale del titolo non ha ancora riferito di alcuna anomalia in corso. Per questo motivo, è impossibile prevedere se ci sarà un repentino ritorno alla normalità. Intanto, in riferimento all’aggiornamento di ieri 8 dicembre già menzionato in questo articolo, va chiarito che gli stessi sviluppatori hanno sottolineato come l’update sia andato a buon fine per l’introduzione della seconda stagione del gioco. Ad ogni modo, i gamers interessati faranno bene anche a dare un’occhiata alla pagina di assistenza specifica di Rocket League con le procedure guidate di risoluzione ai problemi.