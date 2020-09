L’arrivo ormai prossimo di Rocket League gratis sulle console di tutti i videogiocatori promette di certo grandi cose. Il titolo di Psyonix non è nuovo a questo formato, come ricorderanno tutti gli abbonati a PS Plus di lunga data. Fu sostanzialmente in questo modo che il titolo motoristico/calcistico si impose all’attenzione del grande pubblico, nell’estate del 2015. L’inclusione nella Instant Game Collection dell’abbonamento di casa Sony gli spalancò le porte verso il grande pubblico.

Nonostante di anni dal suo arrivo sulla scena videoludica ne siano passati ormai cinque, con Rocket League gratis la promessa è quella di dare alla produzione una bella rinfrescata. E gli addetti ai lavori hanno le idee alquanto chiare su quali siano le modalità per operare in tal senso.

Rocket League gratis, quali novità in arrivo?

La fortuna del gioco di Psyonix risiede intimamente nel suo gameplay. Giocabilità estrema, accessibilità e ritmi forsennati rappresentano le frecce in una faretra che fa poi della personalizzazione un ulteriore punto di forza. L’apertura totale dei cancelli al grande pubblico con Rocket League gratis richiederà una ricalibrazione di tutte le feature finora incluse nel titolo.

In particolar modo, le variazioni riguarderanno – come si legge dalle pagine ufficiali del sito degli sviluppatori – la sincronia dei vari eventi che compongono la stagione del gioco. Ambito competitivo, tornei e progressione del Rocket Pass procederanno ora di pari passo, in modo da non creare confusione nei fan. Si comincia e si finisce tutto nel medesimo momento, alla stregua di quanto avviene in altre produzioni similari.

Da segnalare l’espansione della famiglia dei livelli presenti in Ranked, con l’aggiunta da parte del team di sviluppo di un nuovo grado da raggiungere. Si tratta del Grado Grand Champion, un traguardo che sarà però alla portata solo dei migliori giocatori.

Buone notizie arrivano poi per tutti coloro che erano preoccupati per le dinamiche di accesso al multiplayer di Rocket League. Come confermato dagli addetti ai lavori, non sarà necessaria nessuna sottoscrizione in abbonamento per poter godere dei match in rete. Si prospetta insomma un inverno molto rovente, complici le temperature elevate generate dai motori del gioco. Pronti a sfrecciare a tutta velocità e a fare gol?

Fonte