Ci sono pesanti problemi Rocket League che dobbiamo prendere in esame oggi 29 ottobre, in riferimento al malfunzionamento riscontrato con il server status. Situazione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo vissuto poco più di due settimane fa, stando al nostro articolo di metà mese. Dunque, al momento non ci sono grosse indicazioni specifiche da condividere coi nostri lettori, se non quella che non dovrebbe trattarsi di un intervento di manutenzione previsto dallo staff.

Il 29 ottobre con problemi Rocket League e down dal server status

Si aspettano come sempre comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza su quanto sta avvenendo questo giovedì. Almeno sulla carta, però, i problemi Rocket League ed il relativo down riscontrato dal server status in questi minuti sembrano essere molto seri. Per questa ragione, in attesa di annunci e sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, chiediamo a tutti i nostri lettori di commentare l’articolo appena pubblicato. Riportando la propria esperienza di gioco, infatti, capiremo meglio come stiano andando le cose.

Come sempre avviene in questi casi, è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dei problemi Rocket League tramite l’apposita pagina messa a disposizione da Down Detector. Probabilmente, anche attraverso l’apposita area commenti, vi farete un’idea più chiara sulla natura del messaggio di errore che in questi minuti coinvolge lo status dei server.

Aggiornamento ore 16:11. Su Down Detector abbiamo superato anche la soglia delle mille segnalazioni, a testimonianza del fatto che i problemi Rocket League di oggi 29 ottobre siano largamente diffusi in Italia. Insomma, non si tratta di un’anomalia che per vari motivi abbia interessato solo parte del pubblico.

Aggiornamento ore 16:42: la questione ancora non conosce soluzione. Dallo staff latitano feedback sul malfunzionamento di oggi. Rinnovo, nel frattempo, l’invito a commentare qui di seguito con le vostre impressioni sui problemi Rocket League.