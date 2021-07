Ancora repliche su Rai1 con il ritorno di Luca Argentero in Doc Nelle tue Mani. Andrea Fanti continua a mietere successi e mentre la Rai opta per una cancellazione generale delle fiction in replica (vedi La Vita Promessa e Vivi e Lascia Vivere), ecco che i dottori del Policlinico Ambrosiano a Milano continuano a rimanere a galla.

Doc Nelle tue Mani continua a soddisfare anche in replica e in attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, ecco che oggi, 22 luglio, torna nel prime time con i due episodi centrali dal titolo Like e Giuramento di Ippocrate.

Chi ha seguito la prima stagione del medical drama italiano sa bene che i due episodi hanno fatto da finale di metà stagione nell’aprile dello scorso anno e che per il seguito poi abbiamo dovuto attendere l’arrivo di ottobre. Questo significa che i colpi di scena non mancheranno per i protagonisti e se da una parte ci sarà la salute di Carolina a far preoccupare Andrea e Agnese, dall’altra ci sarà Gabriel a fare i conti con la sua coscienza.

Nell’episodio dal titolo Like di Doc Nelle tue Mani, Carolina finirà in clinica dopo uno svenimento. La giovane tossisce sangue e così i dottori sono tutti in allerta pronti a fare i loro accertamenti e mettere insieme le loro prime ipotesi. In un primo momento i suoi genitori sono sicuri che possa trattarsi di droga ma, tra una discussione e un’altra, viene a galla che il problema di Carolina possa essere legato all’alimentazione, dove sta la verità?

Nel secondo episodio, dal titolo Il Giuramento di Ippocrate, sarà Gabriel al centro di tutto quando si troverà faccia a faccia con il suo aguzzino (e non solo suo). Questo non solo farà venire a galla parte della sua storia personale ma anche i suoi dubbi e la sua voglia di vendetta e di rivalsa, tutto questo sarà più forte della sua vocazione?