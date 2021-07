Il primo promo di CSI: Vegas riporta in azione i veterani della serie originale, cui questo nuovo format fa da sequel: William Petersen, Jorja Fox e Wallace Langham tornano nei panni di Gil Grissom, Sara Sidle e David Hodges nel revival del crime più amato degli anni Duemila. Torna anche Paul Guilfoyle, apparso in 14 delle 15 stagioni della serie originale nei panni del Capitano Jim Brass, annunciato come guest star in soli due episodi per il revival. Altri membri del cast sono Matt Lauria (Friday Night Lights), Paula Newsome (Chicago Med), Mandeep Dhillon (After Life) e Mel Rodriguez (The Last Man on Earth).

Il promo di CSI: Vegas lancia l’appuntamento con gli esperti del Crime Lab e le loro indagini basate su evidenze scientifiche per il prossimo autunno. Il revival/sequel di CSI debutta mercoledì 6 ottobre su CBS negli Stati Uniti e al momento non ha ancora una programmazione italiana.

Le prime immagini del promo di CSI: Vegas mostrano una breve anteprima di quello che sarà la nuova serie, ambientata nella città dove tutto ha avuto inizio. Quando una minaccia esistenziale rischia di distruggere l’intero Crime Lab e rilasciare migliaia di condannati per omicidio nelle strade della città, una nuova brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Newsome) deve richiamare in servizio vecchi amici e grandi esperti come Gil Grissom, Sara Sidle e David Hodges. Il variegato team di veterani e nuovi analisti delle scene del crimine dispiegherà le più aggiornate e collaudate tecniche forensi per seguire ogni traccia e garantire la sicurezza a Las Vegas.

Truth Lies Here • #CSIVegas is coming soon 🔎 pic.twitter.com/qJJfcGEYXy — CBS Studios (@CBSTVStudios) July 22, 2021

Ecco il promo di CSI: Vegas e gli scatti promozionali diffusi da CBS: l’emittente aveva messo in cantiere questa nuova serie per il 20° anniversario dal lancio dell’originale nel 2000, salvo poi rimandarne la produzione e l’uscita a causa della pandemia.