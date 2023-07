Torna in onda CSI Vegas 2 su Rai2. Stasera, lunedì 10 luglio, vedremo tre episodi. Andiamo alle anticipazioni nel dettaglio.

Si parte dall’episodio 2×17 dal titolo La promessa:

Il laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas fronteggia una grave minaccia. La squadra di investigatori, guidata da Maxine Roby, chiede l’intervento di alcuni vecchi amici: Gil Grissom, Sara Sidle e David Hodges.

A seguire l’episodio 2×18 intitolato Dietro la maschera:

Max e i suoi CSI indagano su un attentato avvenuto in un casinò in via di costruzione. La vittima, un ricco imprenditore del gioco d’azzardo, non era di certo apprezzata da tutti i dipendenti ma le indagini inizialmente si concentrano su un gruppo di manifestanti ecologisti contrari al nuovo fabbricato. Folsom, nel frattempo, è alle prese con le intemperanze del suo vecchio amico Trey che potrebbe aver commesso un omicidio sotto l’effetto di droghe.

La serata si conclude con l’episodio 2×19 intitolato Memorie perse:

Gene, una vecchia conoscenza del CSI, torna a occupare il lavoro d’indagine della squadra. Sua zia è stata torturata e quindi uccisa. Lui appare il primo sospettato, le sue confuse prove a sostegno del suo alibi vacillano, ma alcuni “singolari” invitati alla sua festa hanno sicuramente qualcosa da nascondere.

Nel cast di CSI Vegas 2: Paula Newsome nei panni di Maxine “Max” Roby; Matt Lauria è Joshua “Josh” Folsom; Mandeep Dhillon è Ahalya “Allie” Rajan; Ariana Guerra è Serena Chavez; Jay Lee è Christopher “Chris” Park; Lex Medlin è Beau Finado; e Mary Marg Helgenberger nel ruolo di Catherine Willows.

L’appuntamento con CSI Vegas 2 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.

