Torna in onda CSI Vegas 2 su Rai2. Stasera, lunedì 26 giugno, vedremo due episodi. Andiamo alle anticipazioni nel dettaglio.

Si parte dall’episodio 2×10 dal titolo Cara:

La squadra si trova a dover soccorrere un bambino, Michael, che è riuscito a scappare dal suo aguzzino. Molto presto emergono altri particolari inquietanti legati alla scomparsa, avvenuta anni prima, di una ragazza, la madre di Michael. Il caso, quindi, viene riesaminato, i genitori di nuovo sentiti come testimoni. Beau è quello che prende più a cuore la vicenda, probabilmente proiettandola sulle sue paure di genitore.

A seguire l’episodio 2×11 intitolato Polvere alla polvere:

La squadra dei CSI indaga su un vecchio caso che vedeva coinvolte due sorelle, Mimi e Sasha, una morta e l`altra finita in coma. Il caso viene riaperto perché Mimi si risveglia dopo quattro anni di coma e dichiara che quanto successo a sua sorella non si tratta di un incidente bensì di omicidio. Intanto Catherine si ritrova inaspettatamente a dover coniugare lavoro e vita privata con le sue faticose incombenze da nonna.

La serata si conclude con l’episodio 2×12 intitolato Ossa:

La squadra di Max indaga in parallelo su due casi, quello di un archeologo ucciso a causa di un`importante scoperta e quello dell`inchiostro d`argento. Il primo porta alla luce delle ossa addirittura risalenti a 12.000 anni fa, il carbonio 14 non sembra lasciare dubbi e Folsom riesce a mettere in piedi un’indagine accurata partendo dall’identificare il luogo dove è stato commesso l’omicidio lungo il fiume.

Nel cast di CSI Vegas 2: Paula Newsome nei panni di Maxine “Max” Roby; Matt Lauria è Joshua “Josh” Folsom; Mandeep Dhillon è Ahalya “Allie” Rajan; Ariana Guerra è Serena Chavez; Jay Lee è Christopher “Chris” Park; Lex Medlin è Beau Finado; e Mary Marg Helgenberger nel ruolo di Catherine Willows.

L’appuntamento con CSI Vegas 2 è per stasera dalle 21:05 su Rai2. Domani, invece, andrà in onda alle 21:20.

