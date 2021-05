Il primo trailer di CSI: Vegas riporta in scena volti familiari della serie originale insieme ad altri nuovi di zecca. Il nuovo format è un sequel della serie madre che ha riscosso un enorme successo mondiale per 15 stagioni tra il 2000 e il 2015, una delle serie drammatiche di maggior successo di CBS di tutti i tempi, con all’attivo già tre spinoff.

Come mostra il trailer di CSI: Vegas, questo sequel accoglie nel cast la nuova star Paula Newsome e alcuni interpreti storici tra cui William Petersen, Jorja Fox e Wallace Langham, tutti di ritorno a Las Vegas, la città in cui tutto è iniziato.

Il trailer di CSI: Vegas vede la nuova squadra in azione contro una minaccia esistenziale che potrebbe abbattere l’intero Crime Lab e rilasciare nelle strade di Las Vegas migliaia di assassini con condanne sulle spalle: guidato da Maxine Roby (Paula Newsome), il nuovo team arruola vecchi agenti dalla grande esperienza sul campo come Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) e David Hodges (Wallace Langham). La forza combinata di veterani e nuove leve si avvarrà delle più recenti tecniche forensi per fare ciò che gli agenti sanno fare fare meglio – ovvero seguire le prove – al fine di preguire e servire la giustizia a Sin City. Nel cast di CSI: Vegas ci saranno anche Matt Lauria nei panni di Joshua Folsom, Mandeep Dhillon nei panni di Allie Rajan e Mel Rodriguez nei panni di Hugo Ramirez.

La presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl, in riferimento a CSI: Vegas, ha detto che “il meglio del vecchio incontra il meglio del nuovo“. La stagione avrà una trama orizzontale ma anche una verticale, con misteri di cui venire a capo in ogni episodio: “C’è molto del vecchio CSI che la gente ama e poi l’introduzione di nuovi personaggi, con l’idea di risolvere il crimine che è cambiata molto da quando è andato in onda per la prima volta. Se pensavi di aver visto tutto sul vecchio CSI, non è così, ci sono molte nuove tecniche e tecnologie per aiutare a catturare i cattivi“. Scopo della serie sarà dunque sempre la ricerca della verità su base scientifica, ma con nuove metodologie al passo col progresso tecnologico.

Ecco il trailer di CSI: Vegas che mostra per la prima volta in azione i personaggi della nuova serie e preannuncia un “gigantesco cliffhanger” già alla fine della première.