CSI Vegas 3 ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera, lunedì 11 luglio, andranno in onda gli ultimi due episodi della seconda stagione su Rai2.

Andiamo alle anticipazioni nel dettaglio.

Si parte dall’episodio 2×20 dal titolo Sangue e pistacchio:

Il laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas fronteggia una grave minaccia. La squadra di investigatori, guidata da Maxine Roby, chiede l’intervento di alcuni vecchi amici: Gil Grissom, Sara Sidle e David Hodges.

La serata si conclude con l’episodio 2×21 intitolato Le ultime parole, che rappresenta il finale di stagione:

Jeanette, la madre di Folsom, viene uccisa perché coinvolta in un traffico di droga. Josh è escluso dalle indagini ma non per questo si ferma. Paga la cauzione a Trey e insieme rapiscono un uomo, Kahn, che suppongono possa sapere qualcosa dell`omicidio di Jeanette. Intanto in laboratorio proseguono in una corsa contro il tempo le analisi sugli oggetti rinvenuti sulla scena del crimine ma Beau, senza Josh, fatica a trovare il bandolo della matassa.

Nel cast di CSI Vegas 2: Paula Newsome nei panni di Maxine “Max” Roby; Matt Lauria è Joshua “Josh” Folsom; Mandeep Dhillon è Ahalya “Allie” Rajan; Ariana Guerra è Serena Chavez; Jay Lee è Christopher “Chris” Park; Lex Medlin è Beau Finado; e Mary Marg Helgenberger nel ruolo di Catherine Willows.

NCIS Vegas 3 ci sarà. Secondo i primi dettagli, la nuova stagione sarà trasmessa di domenica negli USA, sulla rete CBS. Il nuovo ciclo di episodi, però, non andrà in onda prima del 2024 a causa dello sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti, che sta ritardando molte produzioni televisive e cinematografiche.

L’appuntamento con CSI Vegas 2 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

