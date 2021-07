Brutte notizie per i fan di Teresa Langella: Uomini e donne La Scelta non va in onda. Dopo averci tediato con la scelta di Lorenzo Riccardi e il no a Giulia Cavaglià, Mediaset ha fatto due conti e preso atto dei bassi ascolti, ha deciso di silurare lo speciale del dating show di Maria de Filippi tornando sulla retta via, o quasi.

Oggi, 21 luglio, su Canale5 non andrà in onda Uomini e donne La Scelta con lo speciale su Teresa Langella ma la replica di Benvenuti al Sud la commedia con Claudio Bisio. Niente di nuovo quindi e siamo sicuri che gli ascolti non saranno migliori di quelli portati a casa da Lorenzo Riccardi settimana scorsa, e allora perché cambiare il palinsesto ancora una volta?

La domanda rimarrà senza risposta così come la delusione sui volti dei fan convinti di assistere alla teatrale scelta di Teresa Langella e al sonoro no di Andrea Dal Corso, diventato poi il suo fidanzato in un secondo momento.

Intanto, in queste ore, si parla già della prossima edizione di Uomini e donne che prenderà il via a settembre ma le cui registrazioni inizieranno a fine agosto. Proprio in queste settimane stanno andando in scena i primi colloqui e le prime selezioni e già si parla di un transgender sul trono. Dagospia ha rivelato che si parla di un trono transgender: “La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”.

Nessuna conferma è arrivata dal team di Maria de Filippi che proprio nei giorni scorsi aveva annunciato il cambiamento ovvero la rotta su elettricisti, fattorini, idraulici, tronisti “normali” e lontani dai social.