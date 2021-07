Uomini e donne torna in onda su Canale5. Questo è il colpo di scena lanciato da Mediaset in queste ore e che farà felice i fedelissimi del dating show di Maria de Filippi. Il programma si è fermato ancora prima della fine di maggio e tornerà, molto probabilmente, a metà settembre, e allora come fare a riempire questo vuoto? La risposta arriva da Canale5 che ha deciso di raddoppiare il prime time in compagnia dei sentimenti e se da una parte ci saranno i fidanzati di Temptation Island, dall’altra sentiremo nuovamente parlare di coppie storiche.

Le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 rivelano che da mercoledì 14 luglio proprio nel prime time la prima serata tornerà nelle mani di Maria De Filippi e del suo seguitissimo Uomini e donne. A partire dalle 21:30 circa, saranno riproposte le cinque puntate speciali de La scelta, che sono state mandate in onda per la prima volta nel 2019 riportando sullo schermo alcuni dei volti noti della trasmissione e, in particolare, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Chi segue il programma e i suoi protagonisti sa bene che Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono ancora in coppia anche se la scelta della napoletana non era andata come previsto. Dall’altra parte ci sono Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez che da quel giorno hanno già preso strade diverse. Non sappiamo se la messa in onda sarà confermata per tutti e quattro ma la speranza è quella di portare a casa ascolti positivi con il minimo sforzo.

Nel corso delle varie puntate sono stati presenti anche alcuni dei volti simbolo della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e non solo i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche alcuni dei tronisti più amati. Al loro fianco si schiereranno anche Giulia de Lellis e Valeria Marini per organizzare la festa, scelta dei vestiti e tutto quello che renderà bellissima la festa.